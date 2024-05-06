В Кыргызстане повысился тариф на электроэнергию

В Кыргызстане с 1 мая 2024 года поднялся тариф на электрическую энергию на 11 тыйынов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев на своей странице в соцсети дал разъяснение относительно последних изменений тарифов на электричество.

Им отмечено, что в Кыргызстане, согласно среднесрочной стратегии тарифной политики на 2021–2025 годы, предусмотрено ежегодное изменение тарифа на электрическую энергию на уровень инфляции. С 1 мая текущего года рост составил 10,8% или 11 тыйынов.

— Меры по ежегодному повышению вызваны необходимостью постепенно приравнять расходы на производство электроэнергии с тарифами для потребителей. В 2023 году, себестоимость одного кВт/ч электроэнергии была 2,41 сома, при этом тариф для бытовых потребителей до 1 мая составлял 1 сом. В среднем, выставленный с учетом градации до 700 кВт/ч, дефицит составляет 1,34 тыйына, — разъяснил министр.

По его данным, с каждого кВт/ч потребляемой электроэнергии создается проблема, которая ежегодно накапливается, как снежный ком. Часть затрат на подготовку оборудования к большим нагрузкам, которые наступают осенью и зимой, покрывается из бюджета.

— Таким образом, средства государства на строительство новых школ, больниц, дорог и других важных проектов направляются на энергетику, при этом проблемы все равно остаются нерешенными. Энергетические компании уже не планируют строительство новых ГЭС, а лишь занимаются ремонтом оборудования, которое давно отслужило срок эксплуатации. Если уже сейчас не начать постепенное повышение тарифов и в течение нескольких лет приравнять к себестоимости электроэнергии, то возникает риск полного вывода из строя основного оборудования энергосистемы, — написал он.

По мнению министра энергетики КР, отрасль, которая должна быть основой экономического развития, нуждается в поддержке. Потребление растет ежегодно на 9-10%, а новые мощности не вводятся.

— В настоящее время дефицит электроэнергии в энергетической отрасли ежегодно составляет 3,5 млрд кВт/ч. Полагаю, что 11 тыйынов не составляют значительную сумму для большинства наших граждан. Для тех, кто нуждается в социальной защите, тариф будет 55 тыйынов за 1 кВт/ч. А в высокогорных районах нет ограничений в 700 кВт/ч. Жители этих районов будут платить 1 сом 11 тыйынов, — отметил Т.Ибраев.

Министр поясняет, что планомерное и постепенное повышение тарифов до себестоимости производства электроэнергии является первым шагом к созданию основы для развития отрасли.