В Кыргызстане почтили память дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова

Почтить память легендарного казахстанского летчика-штурмовика и всех погибших в Великой Отечественной войне пришли члены Ассоциации казахов в Кыргызской Республике, сотрудники посольства Казахстана в КР и члены их семей.

Участниками церемонии подчеркнута высокая значимость проводимого мероприятия. Возложение цветов — это дань памяти и уважения всем воинам, отдавших жизнь во имя Родины.

Как известно, с Кыргызстаном прославленного летчика связывало проведенное детство и юность в Бишкеке, где в возрасте 16 лет Талгат Бегельдинов поступил в аэроклуб. В 1940 году был зачислен в Красную Армию и поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов, откуда переведен в Чкаловское военное авиационное училище, которое окончил в 1942 году. Первое звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Т.Бегельдинову было присвоено в октябре 1944 года за проявленную отвагу и боевое мастерство на фронте и в тылу, а также лично сбитых в воздушных боях четыре вражеских самолета. 27 июня 1945 года за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурмовке скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн, Катовице, Бреслау и Берлин Талгат Бегельдинов во второй раз был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее в Бельгии почтили память казахстанских воинов-фронтовиков. Также в Вашингтоне возложили венки в память о встрече советских и американских войск на реке Эльба