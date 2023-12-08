В Кыргызстане ожидаются морозы

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение из-за холодов. На большей части территории страны ожидается понижение температуры воздуха с выпадением обильных осадков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Гидрометцентра при МЧС КР, в период с 9 по 12 декабря погода в стране резко изменится. В связи с понижением температуры на дорогах возможен снежный накат, гололедица и заносы. В отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с.

В предстоящие дни температура понизится: в Чуйской долине ночью до -5…-10°, по северу до -8…-13°, днем до 0…-5°, в Таласской долине ночью до -7…-12°, днем до -2…-7°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -3…+2°, днем до 3…8°, в Иссык-Кульской котловине ночью до -3…-8°, днем до -2…+3°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°, в предгорных районах ночью до -8…-13°, днем до -3…-8°, в горных районах ночью до -10…-15°, днем до -5…-10°, в высокогорных районах ночью до -22…-27°, днем до -5…-10°, в Суусамырской долине ночью до -18…-23°, днем до -4…-9°.

Ведомство рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость, соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.