В Кыргызстане откроют завод по сборке автомобилей

В Нарынской области Кыргызстана откроют завод по сборке автомобилей в рамках инициативы «Две страны, две зоны», созданной сотрудничеством между ОАО «Кыргыз почтасы», СЭЗ «Нарын» и СЭЗ «Кашгар», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы министерства цифрового развития КР, на этапе запуска завода был подписан трехсторонний меморандум между китайской технологической компанией «Джиабо», полномочным представительством президента Кыргызской Республики в Нарынской области и ОАО «Кыргыз почтасы».

Фото: Министерство цифрового развития КР

По итогам переговоров по открытию завода, китайские инвесторы во главе с генеральным директором компании «Джиабо» Хуаном Юнци рассмотрели земельные участки для строительства завода.

Фото: Министерство цифрового развития КР

После завершения строительства начнется выпуск различных типов автотранспортных средств, включая бензиновые, электрические и газовые. Для местных жителей будет создано от 100 до 1 тысячи рабочих мест.