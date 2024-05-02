РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:20, 02 Май 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане откроют завод по сборке автомобилей

    В Кыргызстане откроют завод по сборке автомобилей
    Фото: Министерство цифрового развития КР

    В Нарынской области Кыргызстана откроют завод по сборке автомобилей в рамках инициативы «Две страны, две зоны», созданной сотрудничеством между ОАО «Кыргыз почтасы», СЭЗ «Нарын» и СЭЗ «Кашгар», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы министерства цифрового развития КР, на этапе запуска завода был подписан трехсторонний меморандум между китайской технологической компанией «Джиабо», полномочным представительством президента Кыргызской Республики в Нарынской области и ОАО «Кыргыз почтасы».

    В Кыргызстане откроют завод по сборке автомобилей
    Фото: Министерство цифрового развития КР

    По итогам переговоров по открытию завода, китайские инвесторы во главе с генеральным директором компании «Джиабо» Хуаном Юнци рассмотрели земельные участки для строительства завода.

    В Кыргызстане откроют завод по сборке автомобилей
    Фото: Министерство цифрового развития КР

    После завершения строительства начнется выпуск различных типов автотранспортных средств, включая бензиновые, электрические и газовые. Для местных жителей будет создано от 100 до 1 тысячи рабочих мест.

    Теги:
    Автопромышленность Заводы Авто Мировые новости Международные отношения Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!