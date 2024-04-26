В Кыргызстане членам правительства запретили ходить по тоям
На заседании коллегии администрации президента глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров запретил членам правительства ходить по тоям, передает агентство Kazinform со ссылкой на 24kg.
По его словам, все указы и поручения главы государства должны исполнять качественно и в срок. Отдельно глава кабмина остановился на указе президента КР Садыра Жапарова о запрете забоя скота и расточительства при проведении тоев.
— Видите, что где-то расточительство, не появляйтесь там. Не ходите по тоям, — сказал Акылбек Жапаров.
В феврале 2022 года в Кыргызстане подписан указ президента и вступил в силу закон об ограничениях во время мероприятий. Закон ввели для повышения социального и экономического уровня жизни граждан, а также для предотвращения расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.