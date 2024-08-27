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    11:48, 27 Август 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане будут штрафовать за рекламу популярной букмекерской конторы

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    Фото: pixabay

    Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана готовит штрафы за рекламу букмекерской конторы 1xbet.kg, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ведомство.

    По данным финнадзора, на просторах интернета в качестве субъекта игорной деятельности активно рекламируется букмекерская контора.

    Отмечается, что ОсОО «Спортс Интертеймант» осуществляла деятельность в качестве букмекерской конторы на основании лицензии от 17.11.2022 года (серии ИД №0001). Однако приказом ведомства №375 от 09.08.2023 года данная лицензия была отозвана. В соответствии с законом «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» граждане КР не могут быть клиентами игорных заведений, а за участие в азартных играх несут ответственность. 

    В Кыргызстане за нарушение или неисполнение организатором игорной деятельности требований законодательства об игорной деятельности предусмотрен штраф для юридических лиц в размере 2000 расчетных показателей или 200 000 сом (1 134 374,55 тенге). За нарушение правил рекламирования игорного бизнеса - 450 расчетных показателей или 45 000 сом (255 454,80 тенге).

    В настоящее время финнадзор готовит соответствующие обращения в уполномоченные государственные органы.

    Ведомство призывает граждан соблюдать законы, не участвовать в азартных играх и не сотрудничать с предпринимателями, не имеющих разрешительные документы.

    Теги:
    Закон и право Азартные игры Штрафы Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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