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    14:44, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Кыргызстане будут наказывать детей, которые сдают родителей в Дома престарелых

    Пенсионеры, пенсия, старость
    Фото: shutterstock.com

    В Кыргызстане ужесточат наказание и введут ограничение работы на государственной службе для совершеннолетних детей, которые уклоняются от содержания своих нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ»

    Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Семейный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»).

    «В Кыргызстанеежегодно отмечается рост числа пожилых людей в социальных учреждениях для престарелых. Основную часть среди пожилых составляют лица, которых там оставили собственные дети. По республике насчитывается 6 таких социальных учреждений. В центральном доме для пожилых проживает 211 человек», - говорится в тексте закона.

    Согласно поправкам, за уклонение трудоспособных совершеннолетних детей от выплаты алиментов на основании соглашения об уплате алиментов или судебного решения на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей предусмотрен штраф от 500 до 1000 расчетных показателей (50 тысяч - 100 тысяч сомов) или лишение свободы на срок от одного до двух лет.

    Администрации социальных стационарных учреждений и органы местного самоуправления обязаны обратиться в суд на взыскание алиментов для нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей, оставшихся на полном самообеспечении.

    Лица, которые обязаны уплачивать алименты на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей, не могут быть приняты на муниципальную и государственную службу.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Дети
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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