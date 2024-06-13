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    11:17, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане будут добывать уран и торий

    Карьер, добыча ископаемых
    Фото: freepik.com

    Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана в трех чтениях одобрили законопроект о снятии моратория на разработку урановых и ториевых месторождений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Из 84 зарегистрированных депутатов, 70 поддержали законопроект, 8 проголосовали против. Документ направлен на подпись главе государства.

    В целях минимизации вреда добычи урана и тория экологии и здоровью населения соответствующими государственным органами будут введены строгие экологические нормы и стандарты для недропользователей, добывающих уран и торий, обучение работников отрасли и граждан, а также регулярный мониторинг воздействия деятельности по добыче урана и тория на окружающую среду и здоровье населения.

    По данным министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора страны, отмена запрета позволит добывать в КР крайне востребованные на мировом рынке полезные ископаемые на 83 месторождениях.

    Теги:
    Добыча Здоровье Уран Экология Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия Полезные ископаемые
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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