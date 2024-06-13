В Кыргызстане будут добывать уран и торий

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана в трех чтениях одобрили законопроект о снятии моратория на разработку урановых и ториевых месторождений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Из 84 зарегистрированных депутатов, 70 поддержали законопроект, 8 проголосовали против. Документ направлен на подпись главе государства.

В целях минимизации вреда добычи урана и тория экологии и здоровью населения соответствующими государственным органами будут введены строгие экологические нормы и стандарты для недропользователей, добывающих уран и торий, обучение работников отрасли и граждан, а также регулярный мониторинг воздействия деятельности по добыче урана и тория на окружающую среду и здоровье населения.

По данным министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора страны, отмена запрета позволит добывать в КР крайне востребованные на мировом рынке полезные ископаемые на 83 месторождениях.