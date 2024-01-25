В Кыргызстане арестовали сбежавшего от следователей депутата

Депутат Жогорку Кенеша Эмил Жамгырчиев по решению Первомайского районного суда заключен под стражу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform..

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, 26 декабря Генеральный прокурор КР возбудил уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Эмил Жамгырчиев по факту незаконного перехода государственной границы.

- Эмил Жамгырчиев в целях уклонения от уголовной ответственности и участия в следственных действиях по другому уголовному делу, а также намереваясь заручиться поддержкой криминального авторитета – гражданина Республики Узбекистан Салимбая Абдувалиева, незаконно пересек госграницу КР и незаконно выехал в Ташкент в декабре 2022 года для встречи с последним. Согласно требованиям действующего законодательства, в Парламент страны Генеральным прокурором КР было внесено представление о даче согласия на его привлечение к уголовной ответственности, - сообщили в ведомстве.

9 января Эмил Жамгырчиев во время работы депутатской комиссии по рассмотрению вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, уклоняясь от участия в следственных действиях, выпрыгнув через окно здания ЖК КР, скрылся, тем самым умышленно препятствовал проведению расследования.

10 января Парламент страны дал согласие на привлечение Эмила Жамгырчиева к уголовной ответственности, а заместителем Председателя Кабинета Министров – Председателем ГКНБ КР генерал-лейтенантом К.К.Ташиевым депутатский корпус был ознакомлен с письмом Жамгырчиева, которое он передал криминальному авторитету С.Абдувалиеву в Ташкент, а также озвучено отсутствие необходимости в его задержании.

Следствие по уголовному делу в отношении Э. Жамгырчиева находится на завершающем этапе, он вновь с целью уклонения от уголовной ответственности принял решение незаконно выехать в одну из соседних республик, где планировал скрыться от следствия, о чем Госкомитетом была получена соответствующая оперативная информация.

С учетом указанных выше обстоятельств, а также наличия реальных возможностей у Э. Жамгырчиева скрыться от следствия, 24 января 2024 года ему было предъявлено обвинение по факту незаконного пересечения государственной границы КР, а Первомайским районным судом Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, то есть до 26 февраля.