В кинотеатрах и гостиницах Нур-Султана могут открыть прививочные пункты от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что с представителями бизнеса обсуждены вопросы масштабирования проекта «Ashyq», который позволит некоторым субъектам бизнеса продолжать работать при строгом соблюдении санитарных норм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Каждый житель ощутил на себе карантин и его последствия. Сегодня с представителями бизнеса, палаты предпринимателей г. Нур-Султана, санврачами обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, открытие прививочных пунктов, масштабирование проекта «Ashyq», который позволяет с соблюдением строгих саннорм в карантинные ограничения работать некоторым субъектам бизнеса.

Первое. Вакцинация

Очень важным методом в борьбе с коронавирусом является вакцинация и приобретение коллективного иммунитета. На первом этапе вакцинацию продолжают получать те, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинские работники, учителя, полицейские и т.д.

С этого месяца приступаем к широкому охвату вакцинацией уже населения. Согласно поручению Главы государства Минздрав совместно с СК Фармацией для большего охвата населения поставляет в город дополнительные дозы вакцин.

Прививочные пункты

Нас радует, что наши предприниматели проявляют социальную ответственность и предлагают свои площадки для развёртывания прививочных пунктов. К примеру, Нурлан Смагулов предложил оборудовать под прививочные пункты кинотеатры ТРЦ «Mega Silk Way». Также поступили предложения от владельцев гостиниц.

Поручил городскому санврачу и нашим управлениям подготовить всю необходимую инфраструктуру, чтобы было организовано без столпотворения и с удобством для горожан.

Третье. Масштабирование проекта «Ashyq»

По поручению Главы государства оказывается поддержка представителям малого и среднего бизнеса. К примеру, ранее профильными ведомствами было запущено мобильное приложение «Ashyq», которое позволяет ряду объектов предпринимательства присваивать QR-код, при входе сканировать эпидстатус посетителей. Таким образом, при соблюдении строгих саннорм объекты предпринимательства возобновили деятельность.

Планируем расширить список объектов, которые смогут работать по принципу системы «Ashyq».

Четвёртое.

Кроме того, по поручению Главы государства профильными органами ведётся работа по принятию дополнительных мер поддержки МСБ, как отсрочка отдельных налогов и платежей по кредитам, приостановка принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности и т.д.

Для нас важно, чтобы город как можно скорее вернулся к прежнему ритму жизни, создать удобства и обеспечить безопасность как для горожан, так и для ведения бизнеса. Необходимо понимать, что всего этого можно достичь при строгом соблюдении санитарных норм. При соблюдении всеми дисциплины - можно обойтись без введения жестких карантинных мер», - написал аким столицы.