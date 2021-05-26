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    17:30, 26 Май 2021 | GMT +6

    В Киеве проходит курултай казахов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Украины в Киеве сегодня проходит курултай казахов, проживающих в этой стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Отандастар.

    В преддверии празднования 30-летия Независимости Казахстана впервые в Украине проходил курултай казахов, организованный Посольством Казахстана в Украине и казахской диаспорой. С приветственной речью выступил Посол РК в Украине Дархан Калетаев.

    Также в работе курултая принимали участие председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, ректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, народный депутат Верховной Рады Украины, член межпарламентарной группы по вопросам сотрудничества с Казахстаном Сергей Нагорняк.

    Во второй части курултая казахов руководитель казахского культурного общества «Достык» в Киеве Данияр Егамбердиев, руководитель казахстанского национального общественного объединения «Бірлік» в городе Харьков Макка Каражанова, член казахской диаспоры Рустем Жангожа, выступив от лица соотечественников, отметили, что прилагают усилия для повышения духовных, культурных, экономических связей с Атажуртом.

    Президент правления Ассоциации деятелей этнических искусств, заместитель председателя национальных сообщества Рады, заслуженный артист Украины Инеш Кдырова тоже выразила признательность за крепкие дружеские отношения между украинским и казахским народами.

    В завершение курултая был избран новый глава объединения, также были подытожены предложения и мнения касательно проектов и программ, завершенных до сегодняшних дней.

    Необходимо отметить, что наши кандасы, принявшие активное участие в общественной работе, были награждены благодарственными письмами Посла Казахстана в Украине и Фонда Отандастар.


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