В Киеве проходит курултай казахов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Украины в Киеве сегодня проходит курултай казахов, проживающих в этой стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Отандастар.

В преддверии празднования 30-летия Независимости Казахстана впервые в Украине проходил курултай казахов, организованный Посольством Казахстана в Украине и казахской диаспорой. С приветственной речью выступил Посол РК в Украине Дархан Калетаев.

Также в работе курултая принимали участие председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, ректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, народный депутат Верховной Рады Украины, член межпарламентарной группы по вопросам сотрудничества с Казахстаном Сергей Нагорняк.

Во второй части курултая казахов руководитель казахского культурного общества «Достык» в Киеве Данияр Егамбердиев, руководитель казахстанского национального общественного объединения «Бірлік» в городе Харьков Макка Каражанова, член казахской диаспоры Рустем Жангожа, выступив от лица соотечественников, отметили, что прилагают усилия для повышения духовных, культурных, экономических связей с Атажуртом.

Президент правления Ассоциации деятелей этнических искусств, заместитель председателя национальных сообщества Рады, заслуженный артист Украины Инеш Кдырова тоже выразила признательность за крепкие дружеские отношения между украинским и казахским народами.

В завершение курултая был избран новый глава объединения, также были подытожены предложения и мнения касательно проектов и программ, завершенных до сегодняшних дней.

Необходимо отметить, что наши кандасы, принявшие активное участие в общественной работе, были награждены благодарственными письмами Посла Казахстана в Украине и Фонда Отандастар.