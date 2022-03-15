В КГД предупредили об ответственности за нарушение запрета на вывоз валюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с введенными ограничениями по вывозу иностранной валюты и золотых слитков в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан проинформировали лиц, выезжающих с территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

Для недопущения задержек при переходе государственной границы рекомендуется заранее рассчитать на день выезда имеющуюся при себе (в багаже) сумму наличных денег.

Наличные деньги и денежные инструменты в иностранный валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США по курсу Национального Банка Республики Казахстан. Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированное золото свыше 100 грамм.

В КГД отметили, что в случае выявления нарушения запрета, лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае привлечения к административной ответственности физическим лицам налагается штраф на в размере пятнадцати МРП (45, 9 тыс. тенге). Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.

Напомним, накануне Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» вводен запрет на вывоз из Республики Казахстан иностанной валюты, золотых слитков и монет.