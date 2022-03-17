В КГД напомнили о сроках представления декларации о доходах и имуществе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование, которое начинается с государственных служащих, приравненных к ним лиц, а также их супругов. В Комитете государственных доходов напомнили о сроках представления декларации в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

15 сентября 2022 года – это срок представления декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде.

На бумажном носителе декларацию нужно представить не позднее 15 июля 2022 года.

Декларация о доходах и имуществе в 2022 году представляется лицами первого этапа всеобщего декларирования, которыми в 2021 году представлена декларация об активах и обязательствах (форма 250.00).

Для заполнения деклараций в электронном виде можно воспользоваться сервисом «Кабинет налогоплательщика» (kgd.gov.kz) и мобильным приложением «e-Salyq Аzamat».

Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой – по месту нахождения.