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В КГА пояснили задержку и отмену FlyArystan авиарейса Астана - Шымкент

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Февраля 2023, 14:15
В КГА пояснили задержку и отмену FlyArystan авиарейса Астана - Шымкент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информацию по отмене рейса авиакомпании «Fly Arystan» КС-7307 от 25 февраля 2023 года прокомментировали в Комитете гражданской авиации, передает МИА «Казинформ».

Рейс КС-7307 Астана-Шымкент 25 февраля 2023 года был запланирован на 05:40 на воздушном судне «Эйрбас-А320».

В связи со сложными погодными условиями (сильный попутный ветер в аэропорту Шымкент), вылет рейса был задержан и в дальнейшем отменен. По всем фактам изменения статуса рейса были направлены соответствующие уведомления пассажирам.

Во время ожидания вылета, в соответствии с действующим законодательством, пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также, всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов.

Вместе с тем, Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана будет проведена дополнительная проверка по данному факту, и в случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры.

Главным приоритетом в гражданской авиации является безопасность полетов.

Ранее в соцсетях распространили видео с возмущениями пассажиров задержанного, а затем отмененного авиарейса КС-7307 Астана-Шымкент компании FlyArystan .


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