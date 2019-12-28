В КГА объяснили разницу в данных о погибших в авиакатастрофе под Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разные данные о количестве погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air объяснили в Комитете гражданской авиации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев, официальную информацию о количестве погибших в авиакатастрофе имеет право выдавать только Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.





«12 погибших - это цифра, которая прошла по этим каналам (МВД – корр.). Понятно, что есть разные данные. Но официальная цифра, которая была озвучена вице-премьером на пресс-конференции, и та цифра, которая была озвучена на заседании правительственной комиссии - это 12 погибших», - сказал Талгат Ластаев журналистам в кулуарах пресс-конференции СЦК.

По его словам, именно МВД и Минздрав являются государственными органами, которые имеют права давать официальную статистику.

«Возможно, информация о 15 погибших – первоначальная, но официальную статистику имеют права давать государственные органы – Минздрав и МВД. Информацию о погибших вправе давать КЧС МВД РК. Потому что операция, поиск и спасение координируются Комитетом по ЧС. Акимат не имеет права», - отметил он.

При этом в ответ на вопрос журналистов Талгат Ластаев заверил, что цифры не занижались.

Напомним, вчера руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил , что общее число погибших в результате крушения самолета Bek Air в Алматы составило 15.

Талгат Ластаев также проинформировал, что всего в больницы доставлены 54 человека, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии.

Журналисты поинтересовались, почему представители авиакомпании Bek Air не присутствовали на сегодняшней пресс-конференции в СЦК.

«Головной офис авиакомпании Bek Air находится в городе Алматы. Один представитель компании находится здесь (в Нур-Султане – корр.). Он работает, находится в аэропорту, ему надо заниматься билетами, отправкой людей. Мы сразу сказали представителям Bek Air, что они должны немедленно вернуть билеты, так как мы приостановили работу этой авиакомпании», - пояснил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.





27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

В результате крушения погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



