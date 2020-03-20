В КФГД заявили о снижении ставок по валютным вкладам и тенговым вкладам с пополнением
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В связи со сложившейся ситуацией на мировом и внутреннем рынках, ростом базовой ставки Национального банка, Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об изменении с 26 марта 2020 года ставок по отдельным видам депозитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КФГД снизил максимальные рекомендуемые ставки по срочным и сберегательным депозитам в иностранной валюте на год и более до 1%. Таким образом, в настоящее время ставки по всем видам депозитов в иностранной валюте установлены на одинаковом уровне.
«Эта мера объясняется снижением 15 марта 2020 года ключевой ставки ФРС США и последовавшим за ней снижением доходностей в иностранной валюте на мировых рынках. Это позволяет сбалансировать ставки по депозитам в иностранной валюте с мировыми. КФГД также снизил максимальные рекомендуемые ставки по следующим видам депозитов в тенге с правом пополнения: по срочным депозитам на год и два года до 10,7% и 10,8% соответственно; по сберегательным депозитам на 3, 6 месяцев, год и два года до 13,0%, 13,4%, 13,0% и 12,6% соответственно; по несрочным депозитам до 12,5%», - сообщили в пресс-службе фонда.
Стоимость права пополнения согласно методике определения максимальных ставок КФГД зависит от доходности государственных ценных бумаг. Повышение базовой ставки Национального банка Казахстана повлияло на рост доходности государственных ценных бумаг. При этом, доходность ГЦБ сказалась на большей оценке стоимости права пополнения, которая в свою очередь уменьшает размер максимальных ставок по депозитам с пополнением. Максимальная рекомендуемая ставка по несрочным депозитам также пересмотрена из-за возможности их пополнения и снятия в любой момент.
Банки вправе изменить ставки по депозитам в иностранной валюте и тенговым депозитам с правом пополнения с 26 марта 2020 года. При этом, обновленные ставки влияют только на новые вклады, они не распространяются на ранее открытые депозиты.
Категория депозита
Максимальные рекомендуемые ставки
март-апрель 2020 года, %
По депозитам с пополнением
По депозитам без пополнения
Депозиты в национальной валюте
Несрочные депозиты
12,5q
Срочные депозиты
3 месяца
13,0
13,0
6 месяцев
13,0
13,0
12 месяцев
10,7 q
12,2
24 месяца
10,8 q
12,9
Сберегательные депозиты
3 месяца
13,0 q
14,0
6 месяцев
13,4 q
14,0
12 месяцев
13,0 q
15,1
24 месяца
12,6 q
15,5
Депозиты в иностранной валюте
Несрочные депозиты
1,0
Срочные депозиты
до 12 месяцев
1,0
1,0
12 месяцев и более
1,0 q
1,0 q
Сберегательные депозиты
до 12 месяцев
1,0
1,0
12 месяцев и более
1,0 q
1,0 q
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