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    14:33, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    В КФБ сделали заявление о качестве судейства AIBA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков высказался о необходимости консолидаций усилий в области работы по повышению уровня судейства на международных турнирах под эгидой AIBA, сообщает Sports.kz.

    «Прошедший чемпионат мира среди молодежи в Польше еще раз обозначил ключевые направления, по которым должна будет работать Казахстанская федерация. Первым делом мы совместно с АIBA будем работать над тем, чтобы повысить уровень судейства в мировом боксе, сделать его более объективным и прозрачным. Главная цель — не дать в обиду наших спортсменов. В целом, со стороны федерации оказывается вся необходимая поддержка в плане подготовки и выступлений отечественных спортсменов. Как вы знаете, все подготовительные процессы проходят по плану, также в плане экипировки, проживания, питания нет никаких проблем», — заявил М. Мыктыбеков.


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