В Кении прорвало дамбу: более 40 человек погибли

Более 40 человек погибли в Кении в результате прорыва дамбы из-за сильных дождей и наводнений, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Дома были разрушены, а дороги перекрыты из-за прорыва дамбы в деревне Камучири в Кении.

- Сорок два человека погибли, и это предварительная цифра. Есть еще люди под cлоем грязи, - сказала губернатор округа Накуру Сьюзен Кихика.

Спасательные команды пробираются через грязь в поисках выживших в деревне недалеко от небольшого города Май Махиу, примерно в 60 км от столицы Найроби, сообщают местные СМИ.

За последний месяц более 100 человек погибли в результате наводнений в Кении.