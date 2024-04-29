16:49, 29 Апрель 2024 | GMT +6
В Кении прорвало дамбу: более 40 человек погибли
Более 40 человек погибли в Кении в результате прорыва дамбы из-за сильных дождей и наводнений, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Дома были разрушены, а дороги перекрыты из-за прорыва дамбы в деревне Камучири в Кении.
- Сорок два человека погибли, и это предварительная цифра. Есть еще люди под cлоем грязи, - сказала губернатор округа Накуру Сьюзен Кихика.
Спасательные команды пробираются через грязь в поисках выживших в деревне недалеко от небольшого города Май Махиу, примерно в 60 км от столицы Найроби, сообщают местные СМИ.
За последний месяц более 100 человек погибли в результате наводнений в Кении.