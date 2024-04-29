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    16:49, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    В Кении прорвало дамбу: более 40 человек погибли

    В Кении прорвало дамбу
    Фото: Kenya National Highways Authority

    Более 40 человек погибли в Кении в результате прорыва дамбы из-за сильных дождей и наводнений, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Дома были разрушены, а дороги перекрыты из-за прорыва дамбы в деревне Камучири в Кении.

    - Сорок два человека погибли, и это предварительная цифра. Есть еще люди под cлоем грязи, - сказала губернатор округа Накуру Сьюзен Кихика.

    Спасательные команды пробираются через грязь в поисках выживших в деревне недалеко от небольшого города Май Махиу, примерно в 60 км от столицы Найроби, сообщают местные СМИ.

    За последний месяц более 100 человек погибли в результате наводнений в Кении.

     

    Теги:
    Сель Африка Происшествия, ЧС Дамба Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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