В Кемерове при пожаре в частном доме престарелых погибли 20 человек

24 Декабря 2022, 07:45

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Двухэтажный частный дом престарелых загорелся в городе Кемерове на Таврической улице, погибли 20 человек, двое пострадали, судьба еще семерых неизвестна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Сигнал о возгорании поступил в 22:21 мск. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность развиться пожару. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. К работам привлекли более 80 человек, 28 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать, а затем потушить. Полностью выгорел второй этаж здания, там находилось 20 постояльцев. На первом этаже располагались магазины.

По последним данным МЧС России, жертвами ЧП стали 20 человек. Судьба семи человек неизвестна. Двое пострадавших госпитализированы с ожогами и находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо отпущены на амбулаторное лечение.

Частный дом престарелых является незаконным. Это уже не первый пожар в домах престарелых в Кемерове. 8 января произошло возгорание на первом этаже двухэтажного пансионата «Золотой век». Были эвакуированы 48 человек, погибли четверо.

На территории России в частных домах работает множество домов престарелых. В отношении них нельзя провести проверку пожарной безопасности, поскольку, как правило, их нет в реестрах, а в жилье пожарные инспекторы входить не имеют права.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о проведении проверок всех домов престарелых, особенно частных, в регионе.

Фото МЧС России.