В «KEGOC» объяснили причину отключений электроэнергии в четырех областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Системный оператор электроэнергетической системы Казахстана - компания «KEGOC» распространила заявление по поводу произошедшего 9 февраля отключения электроэнергии в четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».
«9 февраля 2020 года, примерно в 20:00 по столичному времени, в Жамбылском районе Алматинской области зафиксировано резкое ухудшение погодных условий, в виде дождя, гроз и ураганного ветра, с порывами до 35 метров в секунду. Данные аномальные погодные явления негативно повлияли на работу высоковольтных линий электропередачи АО «KEGOC» транзита «Север-Юг», которые рассчитаны на эксплуатацию при максимальных нормативных порывах ветра до 32 метров в секунду», - говорится в сообщении.
В результате произошло отключение ряда воздушных линий, и на короткое время были обесточены часть потребителей Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей, пояснили в АО «KEGOC».
«Следует отметить, что благодаря слаженной и четкой работе персонала АО «KEGOC», его оперативному взаимодействию с энергосистемами сопредельных государств, полного прекращения электроснабжения юга страны или какой-либо из областей допущено не было.
Своевременно принятые оперативные меры позволили избежать более серьезных последствий и ликвидировать аварию в кратчайшие сроки», - отмечает компания.
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