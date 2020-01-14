В КЧС рассказали о ситуации, сложившейся на реке Сырдарья
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации, сложившейся на реке Сырдарья, рассказали в КЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На гидрологическом посту «Сырдарья - протока Караузяк» фактический уровень воды составляет 695 см. С 18 часов 13 января уровень воды понизился на 2 см. При этом опасная отметка - 665 см, критическая - 770 см. Расстояние до ближайшего населенного пункта Жосалы 300 м. На посту «Сырдарья – Жосалы» фактический уровень воды составляет 678 см. Опасная отметка - 680 см, критическая 720 см. Расстояние до ближайшего населенного пункта Жосалы - 200 м», – сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Барат Дузакбаев.
Представитель КЧС также добавил, что уже определенны все населенные пункты возможного подтопления в Казахстане. Проводится мониторинг всех рек и водохранилищ.
«В феврале начнется определение влагозапаса и снежного покрова. Мы уже знаем, сколько людей там проживает. Мы к этому заранее готовимся», – заключил Барат Дузакбаев.
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