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В КЧС прокомментировали распространяющееся видео пожара в Жанаозене

21 Сентября 2019 13:01
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В КЧС прокомментировали распространяющееся видео пожара в Жанаозене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК ответили на видео, на котором тушат пожар в районе города Жанаозена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пишут в соцсетях , пожар якобы произошел 19 сентября текущего года.

«По видео, которое стремительно распространяется в социальных сетях и мессенджерах, сообщаю следующее: 18 сентября 2015 года в 15 км от города Жанаозена произошел пожар в заброшенном амбаре для слива нефтеотходов. 20 сентября 2015 года пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших не было», - прокомментировал официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«Непонятно зачем распространять старое видео в социальных сетях и мессенджерах?» - отметили в ведомстве.


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Ключевые слова: Мангистауская область,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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