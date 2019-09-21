В КЧС прокомментировали распространяющееся видео пожара в Жанаозене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК ответили на видео, на котором тушат пожар в районе города Жанаозена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишут в соцсетях , пожар якобы произошел 19 сентября текущего года.

«По видео, которое стремительно распространяется в социальных сетях и мессенджерах, сообщаю следующее: 18 сентября 2015 года в 15 км от города Жанаозена произошел пожар в заброшенном амбаре для слива нефтеотходов. 20 сентября 2015 года пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших не было», - прокомментировал официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«Непонятно зачем распространять старое видео в социальных сетях и мессенджерах?» - отметили в ведомстве.