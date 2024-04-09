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    14:20, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    В «Казтрансойл» сделали заявление о транзите нефти в условиях паводков

    нефть
    Фото: Pixabay

    В условиях режима чрезвычайной ситуации из-за паводков в 10 регионах Казахстана система магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» функционирует в штатном режиме, передает агентство Kazinform.

    В пресс-службе «КазТрансОйл» отметили, что угроза подтопления производственных объектов АО «КазТрансОйл» отсутствует.

    — Транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан. Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан также осуществляется в стабильном режиме, — говорится в сообщении.

    Кроме того, производственные объекты ТОО «МунайТас», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», ТОО «Магистральный Водовод» работают в штатном режиме.

    Теги:
    Казахстан Логистика Промышленность Нефть Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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