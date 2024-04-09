В «Казтрансойл» сделали заявление о транзите нефти в условиях паводков

В пресс-службе «КазТрансОйл» отметили, что угроза подтопления производственных объектов АО «КазТрансОйл» отсутствует.

— Транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан. Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан также осуществляется в стабильном режиме, — говорится в сообщении.