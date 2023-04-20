В «КазТрансОйл» объяснили предложение об изменении внутреннего тарифа на перекачку нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В компании «КазТрансОйл» объяснили просьбу об изменении внутреннего тарифа на перекачку нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «КазТрансОйл» направило в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК заявку на изменение утвержденного тарифа на регулируемую услугу по транспортировке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы. Заявка сформирована в соответствии с пунктами 604, 630 и 631 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года.

«Проект тарифа на услугу по транспортировке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан составил 5 012,42 тенге за тонну на 1000 км, что на 656,86 тенге, или 15%, превышает утвержденный уровень тарифа. В соответствии с законодательством РК о естественных монополиях окончательное решение об утверждении измененного тарифа и определении его уровня принимает Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК. Действующий тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» в размере 4 355,57 тенге за тонну на 1 000 км (без НДС) утвержден приказом председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 27 ноября 2020 года 71-ОД и введен в действие с 2021 года», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Согласно подпункту 9-2) пункта 1 статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях» основанием для изменения утвержденного тарифа на регулируемую услугу АО «КазТрансОйл» по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» до истечения его срока действия является изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе, сложившейся по данным статистики.

В соответствии с законодательством РК о естественных монополиях тарифы на регулируемые услуги должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления услуг и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии.

АО «КазТрансОйл» является субъектом естественной монополии в следующих сферах: услуги по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан; услуги по передаче электрической энергии; услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии; услуги по отводу сточных вод.

Ранее в базе данных «Монополист» был размещен документ АО «КазТрансОйл», в котором компания просит изменить внутренний тариф на перекачку нефти.