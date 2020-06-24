В «Казпочте» автоматизируют прием на работу и госзакупки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «Казпочта» автоматизируют прием на работу и госзакупки. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы РК в Facebook председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несколько лет назад, не только в «Казпочте», но и в других организациях, в связи с трудоустройством какие-то отдельные случаи были. Эту проблему мы решили. Она решается автоматизированным процессом приема на работу, где среднее звено никак не влияет на процесс принятия решений. Это первая задача. Вторая – понятно, это система госзакупок. Как и везде, проблема есть, о ней нужно говорить. Система госзакупок – эта проблема решается одним путем, это проведение электронных закупок. Процесс согласования и вывода всех решений должен проводиться автоматизированно, этот процесс мы с каждым годом улучшаем», – сказал С .Сарсенов.

Глава «Казпочты» отметил, что еще несколько лет назад были случаи, особенно в сельской местности, когда сотрудники отделений не полностью отдавали пенсии. Эта проблема также решается с помощью автоматизации. В последние годы большинство пенсионеров стали получать свои пенсии переводом на банковскую карту. Осталось около 500 тысяч пенсионеров, которые предпочитают получать пенсии наличными деньгами. Чтобы исключить злоупотребления, почтальонам выдают мобильные телефоны со специальным приложением, которое фиксирует выдачу пенсии. Теперь жалоб со стороны пенсионеров не поступает.

С. Сарсенов также сообщил, что в «Казпочте» с прошлого года внедрен институт комплайнса, который занимается вопросами противодействия коррупции, подчиняясь совету директоров компании. Служба внутреннего аудита также подчинена совету директоров.