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В  КазМунайГаз опровергли слухи о том, что среди зараженных коронавирусом есть  сотрудники компании

17 Марта 2020 16:47
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В  КазМунайГаз опровергли слухи о том, что среди зараженных коронавирусом есть  сотрудники компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди граждан, у которых выявлен коронавирус, сотрудников АО НК «КазМунайГаз» нет. Об этом на брифинге в СЦК заявил управляющий директор по охране труда и окружающей среды нацкомпании Кайрат Сактаганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На текущий момент у нас ни одного работника не зарегистрировано, у кого был выявлен коронавирус», - сказал Кайрат Сактаганов, отвечая на вопросы.

Вместе с тем, он добавил, что среди работников по группе компаний «КазМунайГаз» 13 человек на карантине.

«Нужно подчеркнуть, что четверо из них на стационаре и девять - на домашнем карантине», - уточнил Кайрат Сактаганов.

Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что среди заболевших есть сотрудники компании «КазМунайГаз».

Напомним, количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 32.


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Ключевые слова: КазМунайГаз, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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