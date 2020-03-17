В КазМунайГаз опровергли слухи о том, что среди зараженных коронавирусом есть сотрудники компании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди граждан, у которых выявлен коронавирус, сотрудников АО НК «КазМунайГаз» нет. Об этом на брифинге в СЦК заявил управляющий директор по охране труда и окружающей среды нацкомпании Кайрат Сактаганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На текущий момент у нас ни одного работника не зарегистрировано, у кого был выявлен коронавирус», - сказал Кайрат Сактаганов, отвечая на вопросы.
Вместе с тем, он добавил, что среди работников по группе компаний «КазМунайГаз» 13 человек на карантине.
«Нужно подчеркнуть, что четверо из них на стационаре и девять - на домашнем карантине», - уточнил Кайрат Сактаганов.
Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что среди заболевших есть сотрудники компании «КазМунайГаз».
Напомним, количество заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 32.
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