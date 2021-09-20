В каждой из организаций образования должны быть приняты все меры безопасности – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каждой из организаций образования должны быть приняты все меры безопасности. Акиматы выделяют дополнительные средства для комплексного решения этой задачи. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, комментируя трагедию в Пермском университете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра в сети Facebook.

«Выражаю соболезнование родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском университете. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Еще свежи раны тех, чьи близкие погибли при теракте в казанской школе.

Эти трагедии показывают, насколько важно и необходимо усилить безопасность детей в школах, колледжах и вузах страны.

Вопрос их защищенности должен быть приоритетным для каждого руководителя учебного заведения. Президентом страны К.К. Токаевым уже были даны поручения по обеспечению безопасности организаций образования. Также этот вопрос был детально рассмотрен на заседании Правительства, акиматам и госорганам были даны соответствующие поручения.

Руководству вузов также было дано отдельное поручение усилить безопасность, как в учебных корпусах, так и в общежитиях: провести инвентаризацию оборудования, обеспечить вывод видеокамер в ЦОУ, усилить пропускной режим в вузах и проводить занятия по обучению действиям в случаях возникновения кризисных ситуаций.

В настоящее время министерство совместно с другими госорганами разработало документ по организации антитеррористической защиты объектов образования. При публичном обсуждении проекта данного НПА мы получили беспрецедентное количество вопросов и комментариев – более 2000.

Документ вызывал опасения у некоторых граждан, которые писали о том, что они против установки тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, турникетов и проведения учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Но заявляю со всей ответственностью, что все эти меры направлены на обеспечение безопасности обучающихся, предотвращение таких случаев.

В каждой из организаций образования должны быть приняты все меры безопасности. Акиматы выделяют дополнительные средства для комплексного решения этой задачи.

Это касается вопросов оснащения камерами видеонаблюдения, охранных сигнализаций, тревожных кнопок, вывода камер в центры оперативного управления отделов внутренних дел, пропускного режима и других элементов системы безопасности.

Кроме технических мер, важны знания и готовность самих сотрудников и обучающихся к мерам реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций.

Очень актуальным является вопрос усиления воспитательной работы в организациях образования. Мы придаем этому аспекту очень особое значение», - написал Асхат Аймагамбетов.





Напомним, сегодня неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ). В результате стрельбы в университете есть погибшие.