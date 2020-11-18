Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В каждом третьем селе Казахстана медорганизациям требуется капитальный ремонт – Али Бектаев

Автор:  
Серик Сабеков
18 Ноября 2020, 12:26
В каждом третьем селе Казахстана медорганизациям требуется капитальный ремонт – Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев в ходе внеочередного XVIII съезда партии поднял проблемы села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аул является колыбелью наших национальных ценностей, основа и начало нашего богатства и благополучия. Выросший в ауле человек обязан почитать и уважать родную землю. К сожалению, мы сегодня не можем сказать, что у нас в селах комфортно жить», - сказал Али Бектаев.

Спикер добавил, если бы в аулах была налажена жизнь, народ массово не переезжал бы в города. В стране в последние два года реализуется проект «Ауыл – ел бесігі». Однако этого не достаточно для налаживания инфраструктуры сел. Нет скоординированной работы в этом вопросе между госорганами, очень низка эффективность использования выделяемых средств.

«Мы живем в век бурного развития технологий. Однако до сих пор у нас не решен вопрос обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов. Жители некоторых наших аулов хотя и живут в XXI веке, но все еще вынуждены возить воду на бричках. Качество дорог не выдерживает никакой критики», - подчеркнул Али Бектаев.

photo

Было отмечено, что Министерство национальной экономики провело анализ в целях выявления потребностей сельских населенных пунктов. По его результатам выявлено, что в каждом пятом селе школы и детские сады, а в каждом третьем селе медицинские организации требуют капитального ремонта.

«Чиновники взяли в привычку то, что если снижается численность населения, то закрывают объекты образования и здравоохранения», - добавил Али Бектаев.


photo

photo


Политические партии   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной