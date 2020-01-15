В каждом регионе малообеспеченные семьи открывают бизнес – вице-министр труда и соцзащиты населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область и Алматы ознакомился с ходом приема документов от граждан на назначение адресной соцпомощи (АСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свою программу вице-министр начал с посещения центра занятости населения в Талдыкоргане. В центре рассказали, что с 5 января было принято в работу 1020 заявлений на получение адресной социальной помощи.

В ходе рабочей поездки Аукенов также ознакомился с центром поддержки многодетных матерей и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Жануя». По словам вице-министра, это наглядное исполнение поручения Президента РК по открытию таких учреждений во всех городах страны. Кроме того, в «Жануя» были трудоустроены многодетные матери.

«АСП призвана решить проблемы малообеспеченных граждан, помочь им выйти из сложной жизненной ситуации. При этом трудоспособные граждане должны работать. Очень важна социализация малообеспеченных граждан страны. Задача вывести человека в общество через элемент трудовой реабилитации. Если нет профессии, мы обучим, предложим работу, поможем получить грант или микрокредит, открыть собственное дело. В каждом регионе есть положительные примеры, когда многодетные и малообеспеченные семьи открывают небольшой бизнес: кто-то

швейный мини-салон, а кто-то – производственный цех», – отметил Ерлан Аукенов.

В Талдыкоргане вице-министр также провел селекторное совещание с акиматами городов и районов Алматинской области по вопросам назначения АСП нового формата и обеспечения детей из малообеспеченных семей гарантированными социальными пакетами.

Кроме того, Е. Аукенов посетил Центр занятости населения Алматы. Там он разъяснил присутствующим новые подходы оказания АСП. Работники центра отметили, что получателей АСП активно вовлекают в меры содействия занятости в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Из числа семей, которым назначена обусловленная денежная помощь и где присутствует трудоспособные люди, 9,1 тысячи трудоустроились самостоятельно, а тысяча подписала социальные контракты. В прошлом году 617 многодетных семей получили гранты в размере 505 тысяч тенге в рамках проекта «Бастау бизнес».

Кроме того, в городе активно проводится обучение на бесплатных курсах. Самыми популярными профессиями среди заявителей остаются бухгалтер, повар, швея, автоэлектрик, водитель автобуса.