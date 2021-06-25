В каждом районе Алматы построят креативный хаб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе над развитием города в качестве «смарт-сити», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развивая Алматы как «смарт-сити», параллельно работаем над созданием развитого сектора креативных индустрий. Уже сейчас в Алматы более 50 тыс. человек заняты в креативных индустриях. У нас зарегистрировано свыше 4 тыс. предпринимателей и 3,5 тыс. таких компаний. Более половины креативного бизнеса страны приходится на Алматы», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

По его словам, работает Креативный хаб «Алатау», где ежедневно занимаются до 700 человек.

«В текущем году откроем в Медеуском районе, в целом в каждом районе будет свой креативный хаб», - пообещал аким.

До конца года будет построен «Depo Evolution Park» на базе бывшего трамвайного парка. Одним из крупных объектов станет Парк креативных индустрий на базе комплекса зданий бывшего СИЗО, на Сейфуллина. Для бизнеса, работающего в креативном секторе внедрен льготный финансовый продукт по линии «Almaty Finance» и «МФО Алматы», - отметил Б. Сагинтаев.

Он пообещал, что по поручению Главы государства наш опыт по развитию креативной экономики будет масштабирован на всю страну.