В Казгеологии - новый председатель правления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 2 июня, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев представил нового председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология». Компанию возглавил Анвар Боранбаев, передает МИА «Казинформ».

Министр в ходе представления коллективу нового главы компании напомнил, что Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу по повышению эффективности традиционных добывающих отраслей экономики и выводу Казахстана на мировой рынок геологоразведки.

«Кроме того, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание разработке программы геологической разведки и призвал сосредоточиться на данной работе. Перед новым руководством стоит задача по привлечению инвестиций в отрасль, трансферту передовых технологий, научно-аналитическому обеспечению геологической отрасли», - отметил министр.

Боранбаев Анвар Кимович родился в 1967 году в городе Талдыкорган.

В 1992 году окончил Казахский Политехнический Институт в Алматы, геологоразведочный факультет, специализация «горный инженер-геофизик».

Опыт работы:

- сотрудник АО «Узеньмунайгаз», АО «Казахстанкаспийшельф» (1999-2003);

- эксперт ОАО «БанкТуранАлем» (2003-2004);

- вице-президент по геологии и производству АО «Танашнефтегаз» (2004-2006);

- первый заместитель генерального директора ТОО СП «Тенге» (2006-2007);

- генеральный директор ТОО СП «Тенге» (2007-2009);

- управляющий директор по геологии и технологии добычи АО «Казахстанский институт нефти и газа» (2009-2010);

- АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований», - председатель правления (2016-2017)

- директор института сейсмологии (2017-2018)

- АО «НГК «Казгеология».

Ранее должность председателя правления компании занимал Алмаз Абдыгалимов.