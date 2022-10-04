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    09:45, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    В «КазАвтоЖол» рассказали о подготовке к зимнему периоду

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    Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения! Как вам известно, через пару месяцев завершится дорожно-строительный сезон и мы перейдем к зимнему содержанию и эксплуатации автодорог республиканского значения. С середины лета сотрудники национальной компании «КазАвтоЖол» совместно с подрядными организациями начали подготовку к зимнему периоду. Разработали соответствующий план мероприятий по подготовке автомобильных дорог республиканского значения к зимней эксплуатации, который состоит из нескольких пунктов.

    Первое. Бесспорно, что наличие специализированной техники - это одна из важнейших составляющих. Нами проведен осмотр всей специальной техники, которая есть в наличии. Определенную часть спецтехники отремонтировали и привели в порядок. А для того, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное дорожное движение в предстоящий зимний период предусмотрели закуп более 100 и аренду порядка 500 единиц спецтехники. Таким образом, для очистки и содержания республиканских трасс в зимний период заготовлено более 2000 единиц специальной техники. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, шнекороторы, погрузчики и тракторы со снегоочистительным оборудованием и др.

    Второе. Подготовили более 400 производственных баз и складов, где в зимний период хранятся противогололедные материалы и обслуживается спецтехника.

    Третье. Продолжаем заготовку противогололедных материалов. В целом необходимо заготовить 120 тыс.м3 песка и отсева, 23 тыс. тонн соли, 1200 тонн химреагентов и др.

    Четвертое. Определили наиболее снегозаносимые участки. Так, на сегодняшний день на автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка 3 тыс. км снегозаносимых участков, за которыми Общество будет вести особый контроль в период зимнего содержания.

    Пятое. Провели ремонт обогревательных пунктов. На сегодня вдоль республиканских автодорог функционирует более 125 обогревательных пунктов.

    Шестое. Для усиления обратной связи в зимний период с пользователями республиканских трасс планируем увеличить количество сотрудников нашего единого круглосуточного колл-центр по короткому номеру 1403. Напомним, что только за девять месяцев текущего года операторами колл-центра обработано более 150 тыс. звонков.

    Кроме того, центральный аппарат Общества продолжит комиссионный осмотр подготовки участков наших областных филиалов.

    На данный момент проводится большая работа в части разработки новой концепции по содержанию республиканских автодорог на ближайшие три года. Работу ведем по трем направлениям: пополняем парк спецтехники новым современным оборудованием, обновляем материально-техническую базу, планируем увеличить заработную плату дорожных работников.


    Теги:
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