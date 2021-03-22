В казанском цирке сорвалось представление из-за драки слонов

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Сегодня в соцсетях появилось видео из казанского цирка, на котором во время представления с двумя слонами один из них навалился на второго и сшиб его с ног, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на ИА «Татар-информ».

После случившегося зрители сразу вскочили со своих мест и начали уходить из зала.

Как сообщил ИА «Татар-информ» директор цирка Рамиль Шарифуллин, инцидент действительно произошел сегодня во время одного из номеров. По его словам, причиной такого поведения животного могло стать весеннее обострение.

«Никто из артистов или зрителей в цирке в результате инцидента не пострадал. Слоны также не пострадали, стоят на четырех ногах», — сообщил агентству директор цирка.







