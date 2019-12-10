В Казани состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казани состоялось 15-ое заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Заседание прошло под председательством вице-спикера Сената Парламента РК Аскара Шакирова и заместителя председателя Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова. В заседании от казахстанской стороны приняли участие депутаты Сената Парламента РК Мухтар Кул-Мухаммед, Владимир Волков, Ольга Перепечина, Гумар Дюсембаев, Женис Нургалиев, Тулеубек Мукашев, Кайрат Кожамжаров, Талгат Мусабаев, Дана Нуржигитова и Нуржан Нурсипатов.









В ходе заседания были рассмотрены вопросы приграничного сотрудничества в сфере цифровой экономики, межэтнического и межконфессионального диалога, также ход подготовки к III Евразийскому женскому форуму.

Вице-спикер Сената, сопредседатель Комиссии с казахстанской стороны Аскар Шакиров в своем выступлении отметил продуктивность проведенных за последние несколько лет заседаний Комиссии в Омске, Уральске, Атырау, Сочи, Алтайском крае, Актау и Алматы.

По словам заместителя главы Сената, за период деятельности Комиссии депутатами верхних Палат был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, проделана большая работа по сближению национальных законодательств и поиску оптимальных путей углубления казахстанско-российского партнерства.





«Только за последние 5 лет Парламентом Казахстана было ратифицировано 26 международных договоров, заключенных с Россией, оказавших позитивное влияние на развитие казахстанско-российских отношений», - добавил А.Шакиров.

Ильяс Умаханов в своем выступлении подчеркнул, что особое значение для Совета Федерации имеет укрепление межрегиональных связей с казахстанскими партнерами.

Следующее заседание Комиссии решено провести в Казахстане.

В рамках мероприятия сенаторы встретились с казахской диаспорой в Республике Татарстан. На встрече были обсуждены вопросы развития дружеских отношений между странами, дальнейшее развитие социально-экономических связей, сохранение и развитие национальных ценностей, в том числе казахского языка, культуры и традиций.