В «Қазақстан Ғарыш Сапары» новое назначение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советом директоров АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» избран новый заместитель Председателя Правления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национальной компании.
Заместителем Председателя Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» стал Максат Садвакасов, который приступил к своим обязанностям с 1 сентября текущего года.
М. Садвакасов 1981 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области. Имеет два высших образования по специальностям: экономист-финансист и юрист-правовед. Женат, воспитывает троих детей.
До этого назначения занимал должность управляющего директора КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». Обладает большим опытом работы на руководящих должностях в квазигосударственном секторе.
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