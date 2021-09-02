+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 24 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В «Қазақстан Ғарыш Сапары» новое назначение

2 Сентября 2021 20:36
Поделиться:
В «Қазақстан Ғарыш Сапары» новое назначение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советом директоров АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» избран новый заместитель Председателя Правления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национальной компании.

Новости по теме
Назначен заместитель акима Павлодарской области
Малик Олжабеков назначен на должность вице-министра МЦРИАП РК Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства РК Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова

Заместителем Председателя Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» стал Максат Садвакасов, который приступил к своим обязанностям с 1 сентября текущего года.

М. Садвакасов 1981 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области. Имеет два высших образования по специальностям: экономист-финансист и юрист-правовед. Женат, воспитывает троих детей.

До этого назначения занимал должность управляющего директора КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». Обладает большим опытом работы на руководящих должностях в квазигосударственном секторе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Освоение космоса   #Назначения   #Другие государственные органы  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Назначен заместитель акима Павлодарской области
Малик Олжабеков назначен на должность вице-министра МЦРИАП РК
Ербол Карашукеев назначен министром сельского хозяйства РК
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
Популярное
1 В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
3 Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
4 Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA
5 Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
6 В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
Читайте также
Новую стратегию развития массового спорта разработают в Казахстане
Более 250 млн тенге бюджетных средств пытались похитить в Карагандинской области
В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив