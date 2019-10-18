В казахстанской федерации велоспорта состоялось новое назначение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В структуре Казахстанской федерации велосипедного спорта произошли изменения — пост исполнительного директора организации занял Дмитрий Муравьёв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Дмитрий Муравьёв — известный профессиональный велогонщик, выступавший за казахстанскую команду Мирового тура «Pro Team Astana» и американский проект «RadioShack». В составе национальной сборной Казахстана становился серебряным и бронзовым медалистом Азиатских игр в Бангкоке-1998 и Пусане-2002 года.

Кроме того, Муравьев записал в свой актив победу на четвертом этапе супермногодневки «Тур де Франс» и одержал ряд побед во многих профессиональных гонках.

Отметим, что ранее состоялась смена главы Федерации: Дархана Калетаева сменил Нурлан Смагулов.