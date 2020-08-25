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В казахстанской бригаде арбитров обнаружен коронавирус
25 Августа 2020 23:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бригада арбитров из Казахстана снята с матча квалификации Лиги Чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом», сообщает KazFootball.kz.
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Матч между «Карабахом» и «Шерифом» должна была судить бригада казахстанских арбитров во главе с Фуркатом Атажановым. Как сообщают азербайджанские СМИ, ассистент главного арбитра Сергей Калачев из Атырау сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него всю бригаду арбитров сняли из игры. Теперь на матче будут работать бригада арбитров из Украины.
Напомним, что на матче «Карабах» – «Шериф» должны были работать казахстанские арбитры Фуркат Атажанов, Сергей Калачев и Дархан Тулегенов. Четвертым арбитром был назначен Григорий Московченко.
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