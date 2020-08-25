В казахстанской бригаде арбитров обнаружен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бригада арбитров из Казахстана снята с матча квалификации Лиги Чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом», сообщает KazFootball.kz.

Матч между «Карабахом» и «Шерифом» должна была судить бригада казахстанских арбитров во главе с Фуркатом Атажановым. Как сообщают азербайджанские СМИ, ассистент главного арбитра Сергей Калачев из Атырау сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него всю бригаду арбитров сняли из игры. Теперь на матче будут работать бригада арбитров из Украины.

Напомним, что на матче «Карабах» – «Шериф» должны были работать казахстанские арбитры Фуркат Атажанов, Сергей Калачев и Дархан Тулегенов. Четвертым арбитром был назначен Григорий Московченко.