В казахстанской армии идет отбор в команды на Армейские международные игры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных силах началась подготовка к Армейским международным играм 2022 года. На полигонах проходит отбор военнослужащих, которые войдут в состав казахстанской команды на конкурсе «Мастера артиллерийского огня», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Для участия в конкурсе будут привлечены лучшие минометные расчеты. Для выявления самых подготовленных военнослужащих отбор будет производиться скрупулезно, со сдачей нормативов и всесторонней оценкой профессионального уровня всех кандидатов», – рассказал начальник ракетных войск и артиллерии регионального командования «Юг» полковник Тлек Серикпаев.

Предварительный отбор охватит минометные подразделения всех региональных командований, десантно-штурмовых войск и завершится в конце февраля. С середины апреля на полигоне «Матыбулак» артиллеристы продолжат занятия в рамках полевого выхода с учетом особенностей этапов конкурса.

Конкурс «Мастера артиллерийского огня», начиная с 2016 года, постоянно проводится в нашей стране, а казахстанские военнослужащие неизменно побеждают в данном состязании.

Армейские международные игры являются не только мероприятием международного военного сотрудничества, обмена опытом, но и стали новой формой боевой подготовки, эффективным средством повышения боевого мастерства военнослужащих. При подготовке и участии в конкурсах воины до совершенства оттачивают свои профессиональные навыки, которые востребованы не только в ходе состязаний, но и в учебно-боевой деятельности.

В 2021 году программа Армейских международных игр включала 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке, которые прошли на территории 11 государств. Участвовали военнослужащие более 40 стран. Вооруженные силы Казахстана приняли участие в 11 конкурсах Игр, где завоевали две золотые, одну серебряную и восемь бронзовых медалей.



