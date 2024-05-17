В казахстанском дерби победу одержал Денис Евсеев

Денис Евсеев (177 АТР) обыграл Бейбита Жукаева (174 АТР) в четвертьфинале «Челленджера» в Оэйраш (Португалия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Матч, который продолжился два с лишним часа, завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Теперь в полуфинале Евсееву предстоит сразиться против шведа Элиаса Имера.

Это была пятая очная встреча Дениса и Бейбита. Счёт стал 4:1 в пользу Евсеева.