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    09:25, 17 Май 2024 | GMT +6

    В казахстанском дерби победу одержал Денис Евсеев

    В казахстанском дерби победу одержал Денис Евсеев
    Фото: ФТК

    Денис Евсеев (177 АТР) обыграл Бейбита Жукаева (174 АТР) в четвертьфинале «Челленджера» в Оэйраш (Португалия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Матч, который продолжился два с лишним часа, завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Теперь в полуфинале Евсееву предстоит сразиться против шведа Элиаса Имера.

    Это была пятая очная встреча Дениса и Бейбита. Счёт стал 4:1 в пользу Евсеева.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бейбит Жукаев Теннис Денис Евсеев
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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