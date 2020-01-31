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В казахстанских школах намерены ввести специализированную охрану

31 Января 2020 18:10
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В казахстанских школах намерены ввести специализированную охрану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев сообщил, когда будет решена проблема с туалетами и камерами видеонаблюдения в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По видеокамерам, по уличным туалетам и так далее. Мы получили поручение Президента и взяли на себя обязательства до 1 сентября, мы все это сделаем», - сказал Бердибек Сапарбаев на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки.

Отдельно он остановился на вопросе оснащения видеонаблюдением учебных заведений.

«Что касается интеграции этих видеокамер с отделами полиции, это будет обязательно, чтобы они тоже видели, что, как и к чему. И, конечно, в отношении охраны, мы сейчас сказали райцентрам, областным центрам, что всю эту охрану надо перевести на вневедомственную охрану. Не так, как в основном там сидят бабушки и дедушки, и вот результат», - добавил Бердибек Сапарбаев.

Напомним, ранее 12-летняя ученица одной из школ города Тараза была изнасилована в школьном туалете, расположенном вне здания.



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Ключевые слова: Образование, Безопасность,
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Автор:

Серик Сабеков

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