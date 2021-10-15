В казахстанских школах будут несколько спортивных залов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских школах теперь будут открываться по несколько спортивных залов. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что сегодня состоялось торжественное открытие I этапа Национальной школьной спортивной лиги с участием министра образования и науки Асхата Аймагамбетова и министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

«По стране работают свыше 45 тысяч спортивных секций. В этом году планируем довести их количество до 50 тысяч. Таким образом, как минимум, 50 % школьникам по стране создадим условия для занятия спортом. Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта, в своем Послании поставил перед нами задачу. Сейчас подготавливается типовая программа школ. По ней будем улучшать спортивную инфраструктуру в школах», - отметил Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, на сегодня в школах функционирует только один спортивный зал, однако для больших школ одного зала недостаточно.

«Согласно школьной программе предмет физической культуры проходит три раза в неделю. Поэтому в типовой программе мы рассматриваем открыть и иметь несколько спортивных залов в каждой школе», - добавил Асхат Аймагамбетов.