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    14:33, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    В казахстанских школах будут несколько спортивных залов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских школах теперь будут открываться по несколько спортивных залов. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что сегодня состоялось торжественное открытие I этапа Национальной школьной спортивной лиги с участием министра образования и науки Асхата Аймагамбетова и министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

    «По стране работают свыше 45 тысяч спортивных секций. В этом году планируем довести их количество до 50 тысяч. Таким образом, как минимум, 50 % школьникам по стране создадим условия для занятия спортом. Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта, в своем Послании поставил перед нами задачу. Сейчас подготавливается типовая программа школ. По ней будем улучшать спортивную инфраструктуру в школах», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    По словам министра, на сегодня в школах функционирует только один спортивный зал, однако для больших школ одного зала недостаточно.

    «Согласно школьной программе предмет физической культуры проходит три раза в неделю. Поэтому в типовой программе мы рассматриваем открыть и иметь несколько спортивных залов в каждой школе», - добавил Асхат Аймагамбетов.

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