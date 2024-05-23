В казахстанских поездах установят интернет Starlink

АО «Пассажирские перевозки» установят в поездах интернет Starlink, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова, пока планируется запустить пилотный проект, соответствующая заявка уже подана. Теперь компания ждет подтверждения от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

— Я думаю, к концу года в пилотном режиме запустим, — заявил Жанибек Тайжанов на брифинге по итогам деятельности АО «Пассажирские перевозки».

Также он сообщил, что во второй половине 2024 года в поездах «Тальго» установят видеонаблюдение.