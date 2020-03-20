В казахстанских колониях шьют защитные маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании оперативного штаба МВД министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев дал поручение обеспечить индивидуальными средствами защиты дыхательных путей сотрудников полиции, которые вместе с медработниками участвуют в карантинных мероприятиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Глава МВД отметил необходимость использования производственной базы учреждений уголовно-исполнительной системы. В рамках этой работы Республиканским государственным предприятием «Енбек» КУИС подготовлены образцы защитных изделий, на изготовление которых в установленном порядке получен соответствующий сертификат. В соответствии со стандартом, материал изделия является гипоаллергенным, обладает свойствами пылезащиты и минимизирует риски инфекционных заболеваний.

«Сейчас весь личный состав работает в особом режиме. В тесном взаимодействии с медицинскими работниками участвует в карантинных мероприятиях. Ежедневно в наряды заступает более 12 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии и для нас важно здоровье каждого из них. Мной поручено начать изготовление защитных масок в швейных цехах исправительных учреждений, наряду с другой продукцией. С одной стороны, это покроет возросшую потребность в таких изделиях, с другой – мы обеспечим трудозанятость осужденных, что тоже сейчас немаловажно», – сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Сегодня на производственных площадях учреждений уголовно-исполнительной системы функционирует более тысячи швейных станков. Налажен пошив как одноразовых, так и многоразовых защитных масок, которые будут использоваться сотрудниками органов внутренних дел.

Первая партия из 24 тысяч масок будет передана лицам, содержащимся в местах лишения свободы, а также сотрудникам органов внутренних дел.

Производственная мощность в целом по стране составит более 50 тысяч масок в сутки.