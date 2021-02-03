В казахстанских библиотеках открыли центры «Дорога добропорядочности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на базе казахстанских библиотек открылся центр «Дорога добропорядочности», основная цель которого - продвижение идеологии добропорядочности в обществе с представителями научной, творческой интеллигенции и духовенства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

8 января на базе Национальной академической библиотеки был открыт центр «Дорога добропорядочности». В целях распространения столичного опыта в регионы сегодня состоялся запуск региональных центров во всех областных, городских и районных библиотеках Казахстана, в городах Алматы и Шымкент.

Как отметили инициаторы проекта, такие центры станут диалоговой площадкой для встреч представителей научной и творческой интеллигенции, государственных и общественных организаций, молодежи. На данной площадке также будут проводиться прямые эфиры.

В этой связи представители казахской интеллигенции, известные общественные деятели совместно с председателем Антикоррупционной службы и министра культуры и спорта РК обсудили вопросы искоренения коррупции, поделились своим мнением и озвучили ряд предложений.

На мероприятии присутствовали министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, доктор филологических наук Шакир Ибраев, поэты, заслуженные деятели Казахстана Баянгали Алимжанов, Копен Амирбек, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, Верховный муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, актёр кино и театра Ерик Жолжаксынов, директор столичного филиала союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы, государственный и общественный деятель, писатель, член совета сенаторов Жабал Ергалиев, поэтесса, заслуженный деятель Казахстана Акуштап Бахтыгереева и другие.

«Сегодняшнее мероприятие посвящается открытию региональных центров «Дорога добропорядочности» на базе областных библиотек в рамках проекта «Адалдық алаңы». Наша цель – оставить подрастающему поколению страну, где сформирована сильная экономика и прочная духовно-нравственная основа. Основа нашего единства – национальная культура и этно-педагогика Великой степи, которая диктует нам правило «Сначала будь человеком». Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, какую духовно-нравственную основу оставляем для будущего народа. В этой связи от лица всех сотрудников сферы культуры хочу сообщить о том, что везде и всегда мы должны говорить о необходимости развития идеологии добропорядочности, формировании нулевой терпимости к коррупции», - сказала министр культуры и спорта Казахстана.

Актоты Раимкулова отметила, что ведомство проводит усиленную работу в рамках проекта «Адалдық алаңы». Запущенный новый центр «Дорога добропорядочности» проектного офиса «Адалдық алаңы» является результатом тесного взаимодействия с Агентством.

«Сегодня такие центры запускаем в областных библиотеках. Хочется верить, что работа нового центра будет способствовать формированию принципов честности, добропорядочности, продвижению ценностей национальной культуры и духовности. Помимо этого сегодня будет подписан договор о сотрудничестве между Агентством и министерством», - добавила Актоты Раимкулова.

По словам доктора филологических наук, профессора Шакира Ибраева, гармония человека с обществом должна осуществляться осознанно, разумно, культурно.

«Когда услышал об этой проблеме, сразу же задумался о теоретическом аспекте. Абай тоже критиковал общество, в частности его недостатки. Этот момент очень связан с сегодняшней нашей беседой. По словам психоаналитиков Европы, каждый человек по своему образованию, добропорядочности, мудрости может обрести гармонию с обществом. Гармония человека с обществом должна осуществляться осознанно, разумно и культурно. Одна из главных причин динамичного развития Европы – в приоритете у них добропорядочность и сознательность. В нашем обществе не сформировался вопрос добропорядочности. Когда достигнем гармонии между обществом и социумом, только тогда будет прозрачность, порядок», - поделился мнением Шакир Ибраев.

Как отметила известная поэтесса Акуштап Бактыгереева, очень важно начинать «Дорогу добропорядочности» с библиотек, потому что все знания и мудрость - в книгах.

«Мы немножко опоздали. Народ все видит. Не секрет, что граждане, на которых была возложена большая надежда, допустили коррупцию. Теперь нужно бороться с этим всем народом. С момента открытия Антикоррупционной службы проделано немало работ. Каждый день мы слышим новость о задержании. Это очень постыдно для страны, нации. Мы были народом, защищавшим бескрайние степи, что теперь случилось? Из-за чего мы допустили ошибку? Из-за того, что мы не читаем книги в библиотеках. Сейчас они не знают наследия предков. Вот, начинается работа, которая послужит хорошим примером для молодежи. Желаю удачи вашему делу», - выразила пожелания известная поэтесса.

По словам Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, борьбу с коррупцией нужно начинать с привития духовного обоготворения, ценностей к гражданам.

«Общество будет развиваться только в том случае, если ему удастся сохранить баланс между духовным и материальным богатством. Коррупция – это болезнь. Излечить его можно только с помощью разъяснения населению, нужно усилить информационную работу. Если каждый человек, намеривающий работать на госслужбе, будет думать о положении народа, Бог наградит его», - добавил Верховный муфтий.