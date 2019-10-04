В Казахстане завершился второй этап фестиваля «КТК – талантливым детям»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершился второй этап фестиваля «КТК – талантливым детям», который проходил в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау прошел гала-концерт конкурса молодых талантов «Jas-tolqyn», организованного в рамках международной программы Каспийского Трубопроводного Консорциума «КТК – талантливым детям». Символично, что мероприятие было проведено в преддверии Дня города. Поэтому яркая шоу-программа концерта стала еще одним насыщенным и красочным событием для жителей региона и самих участников конкурса. На сцене выступали юные победители и лауреаты второго, очного этапа конкурса вместе с именитыми артистами – звездами Казахстана.

Зрители, пришедшие на гала-концерт, в том числе родители и преподаватели, отметили возросший профессионализм и уверенность конкурсантов по сравнению с их выступлениями на отборочных турах. Это стало возможным благодаря мастер-классам, которые провел профессорско-преподавательский состав Казахского национального университета искусств: Райса Мұсахаджаева – заслуженный деятель РК (инструментальный жанр); Нурлан Измаилов – заслуженный деятель РК (инструментальный жанр); Шахимардан Абилов – заслуженный деятель РК, академик, профессор (вокал); а также Тамара Асар(вокал) – звезда казахстанской эстрады, награждена орденом «Курмет»; Гүлжан Талпакова – народная артистка РК (хореография); Балжан Бидаш – звезда казахстанской эстрады (вокал); Асия Туганбаева –директор вокальной студии «ISMER»; Эльмира Касыбаева – заслуженный деятель культуры РК (хореография); Жан Муканов и Галия Байбосынова – известные казахстанские продюсеры телевизионных проектов, международных детских конкурсов.

На мастер-классах педагоги помогли молодым дарованиям максимально раскрыть их творческий потенциал, показать уникальность и неповторимость каждого таланта.

По итогам очного конкурса обладателями первых мест стали в номинации «Хореография»: коллектив «Үлгілі Аққайын» (младшая группа); коллектив «Жем Аруы» (старшая группа). В номинации «Вокал» Назгуль Байменова из младшей группы и Жансая Юнусова из старшей группы. В номинации «Инструментальный жанр» Асан Сисенгали (младшая группа) и Сулеймен Ботагоз (старшая группа). Гран-при получили инструментальный оркестр «Ақкеттік өрендері» из Тупкараганского района Мангистауской области и представительница города Кулсары Атырауской области Дана Мажитоваа, которая выступала в номинации «Вокал». Обладатели Гран-при поедут в Москву на заключительный этап конкурса «КТК – талантливым детям», который будет проходить с 26 по 30 октября 2019 года.

Напомним, конкурс «Jas-tolqyn» – первый благотворительный проект для одаренных детей, проживающих в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, организованный в рамках международной программы Каспийского Трубопроводного Консорциума «КТК – талантливым детям».

Конкурс «Jas-tolqyn» стартовал в июне текущего года. Его финансирование осуществляется за счет благотворительных средств АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» и ТОО «ТенгизШевройл».







