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В Казахстане завершилось голосование на выборах в Мажилис и маслихаты

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 21:00
В Казахстане завершилось голосование на выборах в Мажилис и маслихаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствие с границами часовых поясов на избирательных участках пяти регионов - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях - голосование завершилось в 21:00 по времени Нур-Султана.

Голосование в 12 регионах сегодня было окончено в 20:00 по времени столицы.

Всего было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах 66 избирательных участков в 53 странах.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями, по состоянию на 20 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

Отметим, в выборах приняли участие кандидаты от пяти политических партий: «Nur Otan», «Ак жол», Народная партия Казахстана (бывшая КНПК – «Коммунистическая народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл».

Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.


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