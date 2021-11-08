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В Казахстане завершен контрольный обход в рамках переписи населения

8 Ноября 2021 15:57
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В Казахстане завершен контрольный обход в рамках переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 00:00 часов 8 ноября завершен контрольный обход в рамках «Переписи населения-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

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По итогам основного этапа и контрольного обхода опросом охвачено более 19,6 миллионов респондентов. Для граждан, не принявших по каким-либо причинам участие в основном этапе переписи, была предоставлена возможность пройти перепись онлайн на специализированном сайте sanaq.gov.kz , авторизовавшись через портал E-Gov, а также через мобильное приложение Aitu.

В настоящее время Бюро национальной статистики приступило к обработке данных.

Предварительные итоги масштабного мероприятия согласно плану будут опубликованы в декабре текущего года.

Напомним, что в рамках мероприятия, помимо постоянно проживающих в стране граждан, переписывается и временно отсутствующее в стране население: командированные за границу на срок более 12 месяцев (сотрудники дипломатического корпуса, представительств РК за рубежом и их семьи), выехавшие за границу по контрактам на срок менее года и студенты, обучающиеся по программе «Болашак» и по обмену, туристы и граждане временно выехавшие за пределы страны по разным причинам, временно (менее 12 месяцев) находящиеся в стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

Согласно методологии проведения переписи населения, по итогам опросов будет получена информация по наличному и постоянному населению. Что означают эти категории?

Под «наличным населением» подразумевается количество людей, фактически находящихся в конкретном населенном пункте в период проведения переписи. В данную категорию граждан, помимо постоянно проживающих, включаются временно проживающие, а также нерезиденты. То есть, здесь учитываются граждане, которые приехали в гости, на отдых, по работе и т. д., а также туристы и иностранцы, временно находящиеся в стране.

В категории «Постоянное население» отразятся помимо постоянно проживающих, временно отсутствующие. Временно отсутствующие это – выехавшие на определенный период за пределы населенного пункта, в котором проживает. Это могут быть поездки к родным, в отпуск, по работе либо для иных целей.

Впервые при опросе в рамках переписи населения полностью исключены бумажные носители. Респондентам была предоставлена возможность заполнить анкеты на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функцией онлайн переписи воспользовались более 42 процентов респондентов. Интервьюеры, работавшие согласно договору о возмездном оказании услуг использовали планшеты.


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#Общество   #Перепись населения  
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