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В Казахстане завершен конкурсный отбор на ряд судейских должностей

9 Ноября 2020 12:29
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В Казахстане завершен конкурсный отбор на ряд судейских должностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершен конкурсный отбор на ряд судейских должностей. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила член Высшего судебного совета РК Балгуль Раисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, как было отмечено, подведены итоги конкурса на 2 должности судей Верховного суда, 1 председателя районного суда, 1 судью областного суда, 40 судей районных судов.

«Конкуренция на судейские должности была высока. К примеру, на должности судей Верховного суда претендовали 17 человек, судей районных судов - 274 человека, судью Алматинского городского суда - 49 человек. Всего в конкурсе участвовали 342 человека», - уточнила Балгуль Раисова.

Отметим, что в состав Высшего судебного Совета входят председатель Совета, председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, министр юстиции, председатель Агентства по делам государственной службы, председатели комитетов Сената и Мажилиса Парламента, ученый-юрист, адвокат, судьи.

Для обеспечения прозрачности отбора судей результаты каждого его этапа размещаются на сайте ВСС.


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#Суды  
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Автор:

Серик Сабеков

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