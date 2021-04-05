Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

В Казахстане защита научных диссертаций будет проводиться онлайн

Автор:  
Серик Сабеков
5 Апреля 2021, 11:27
В Казахстане защита научных диссертаций будет проводиться онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане защита научных диссертаций будет проводиться в онлайн-формате. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами предоставлена возможность проведения защит в онлайн- формате. Теперь это уже мировая практика. Напомню, что в период пандемии первыми осуществили перевод докторских защит на онлайн-формат Калифорнийский университет Беркли, Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Национальный университет Сингапура и другие», - написал в Facebook Асхат Аймагамбетов.

Министр напомнил, что в прошлом году в нормативных документах были закреплены основные принципы академической честности в вузах.

«Уже третий год вузы с особым статусом самостоятельны в присуждении степени PhD и выдают дипломы собственного образца. Для повышения статуса своего диплома национальным вузам предоставлено право устанавливать более высокие требования к публикациям докторантов», - добавил Асхат Аймагамбетов.


Образование   Наука   МОН  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш