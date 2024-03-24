12:24, 24 Март 2024 | GMT +6
В Казахстане зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А
С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Пути передачи вирусного гепатита А
Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.
Признаки заболевания вирусным гепатитом А
Симптомы заболевания — повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.
Инкубационный период — от 14 до 35 дней.
Больной Гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов
Вакцинация защищает от вирусного гепатита А
Вакцинации подлежат:
- дети в возрасте двух лет;
- контактные лица в очагах инфекции.
Как уберечься от заражения гепатитом:
- -мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
- -не пить некипяченую воду из открытых водоемов и не мыть ею фрукты и овощи;
- -не купаться в загрязненных водоемах.