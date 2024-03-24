В Казахстане зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А

С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Пути передачи вирусного гепатита А

Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.

Признаки заболевания вирусным гепатитом А

Симптомы заболевания — повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.

Инкубационный период — от 14 до 35 дней.

Больной Гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов

Вакцинация защищает от вирусного гепатита А

Вакцинации подлежат:

дети в возрасте двух лет;

контактные лица в очагах инфекции.

Как уберечься от заражения гепатитом: