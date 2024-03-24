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    12:24, 24 Март 2024 | GMT +6

    В Казахстане зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А

    врачи
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Пути передачи вирусного гепатита А

    Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.

    Признаки заболевания вирусным гепатитом А

    Симптомы заболевания — повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.

    Инкубационный период — от 14 до 35 дней.

    Больной Гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов

    Вакцинация защищает от вирусного гепатита А

    Вакцинации подлежат:

    • дети в возрасте двух лет;
    • контактные лица в очагах инфекции.

     

    Как уберечься от заражения гепатитом:

    • -⁠мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
    • -не пить некипяченую воду из открытых водоемов и не мыть ею фрукты и овощи;
    • -не купаться в загрязненных водоемах.
    Теги:
    Здравоохранение Казахстан Общество Минздрав РК
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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